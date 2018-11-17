Элвис Пресли посмертно получил медаль Свободы

Президент США Дональд Трамп посмертно вручил музыканту Элвису Пресли медаль Свободы, которая является высшей наградой для гражданских лиц.

Вместо Элвиса награду получил основатель Preley Enterprise Джек Соден, передает The Telegraph.

В заявлении Белом доме говорится, что Пресли остается "непоколебимой американской иконой спустя четыре десятилетия после смерти".

Награду также вручили еще шестерым выдающимся американцам.

Медаль получили сенатор Оррин Хэтч, филантроп Мириам Адельсон, отставной юрист и бывший профессиональный американский футболист Алан Пейдж, бывший защитник американского футбола в Национальной футбольной лиге Роджер Стаубах.

Посмертно награду получили также бывший судья Верховного суда Антонин Скалиа и профессиональный американский бейсболист Джордж Херман Бейб Рут младший.

Элвис Пресли – лауреат трех премий Грэмми, автор и исполнитель многочисленных хитов. В 1986 году он был включен в Зал славы рок-н-ролла. В мире продано более миллиарда экземпляров пластинок Пресли.

Медаль Свободы присуждается с 1945 года людям, которые внесли значительный вклад в развитие США и поддержание мира на планете. Список лауреатов выбирает американский президент.