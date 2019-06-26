Шеф протокола Трампа отстранен от службы накануне саммита G20 — СМИ Вчера, 05:07 1235 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Carlos Barria Дональд Трамп REUTERS/Carlos Barria

Начальник управления протокола администрации президента США Шон Лоулер отстранен от службы в преддверии саммита Большой двадцатки (G20) в Японии, сообщает NBC News.

Два источника издания сообщили, что Лоулер был снят со своего поста в связи с расследованием обвинений в дискриминации и угрозах. Они отказались уточнять детали обвинений, указав только на то, что его подчиненные подали в отставку в знак протеста против его руководства и поведения.

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По словам третьего собеседника, Лоулер проинформировал Госдепартамент, что планирует подать в отставку после саммита G20. Вместо него в саммите примет участие его заместительница Мэри-Кейт Фишер.

Лоулер, политический назначенец, был назначен Дональдом Трампом на должность главы протокола в сентябре 2017 года.