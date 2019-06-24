Чего ждать от саммита G20

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28 июня я принимаю саммит «Большой двадцатки» в Осаке

28 июня я принимаю саммит «Большой двадцатки» в Осаке. Наша повестка будет сфокусирована на трёх ключевых вопросах, и каждый из них особенно важен для стран Азии.

Первый пункт повестки касается самого важного, на мой взгляд, вызова нашего времени: работы над сохранением и, в конечном итоге, укреплением международного режима свободной и справедливой торговли. Для лидеров стран Азии это означает формирование Всестороннего регионального экономического партнёрства (ВРЭП) — передового соглашения о свободной торговле между десятью членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и шестью странами Индо-Тихоокеанского региона (Австралия, Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Новая Зеландия).

Эти дискуссии ведутся уже некоторое время. Теперь мы должны сделать рывок к финишу.

Второй пункт повестки касается цифровой экономики. Цифровизация экономики сделала возможным появление уникальных и беспрецедентных бизнес-моделей, но одновременно она создала новые проблемы, такие как, например, двойное налогонеобложение транснациональных компаний. Мы можем решить подобные проблемы лишь с помощью международного сотрудничества.

Торговля и данные неотделимы от реформы ВТО

Данные, которые мгновенно перемещаются по миру, индифферентны к национальным границам. Я уверен, что эффект этих данных — экономический и социальный — поспорит с той ролью, которую сыграли в XX веке нефть и двигатель внутреннего сгорания, и даже превзойдёт её.

Сама природа данных позволяет им легко преодолевать физические препятствия. Благодаря сетям, их эффект и выгоды многократно приумножаются. И наоборот, если где бы то ни было появляется некий аналог хотя бы одной закрытой комнаты, возникающие от этого потери распространяются на всю сеть.

Япония выступает за систему «Свободный поток данных с доверием» (DFFT). Это подход, нацеленный на разрешение свободного потока данных в рамках правил, на которые все могут полагаться. Нужно подготовить правила, которые позволят выгодам цифровой экономики достичь каждого человека в Азии и во всём мире. Этот рабочий процесс мы назвали «Путь Осаки», и надеемся дать ему старт на предстоящем саммите.

Надо ли говорить, что торговля и данные неотделимы от реформы Всемирной торговой организации. Прошло четверть века с момента основания ВТО. За это время мировая экономика изменилась, причём с невероятной скоростью. Но ВТО не поспевала за переменами, и негативные последствия этого отставания становятся всё очевидней.

Что мы должны предпринять, чтобы сделать ВТО снова актуальной в качестве стража свободной и справедливой международной торговли?

Крупнейшие производственные цепочки, которые многие годы были двигателями мировой экономики, сейчас закрепились в регионе АСЕАН. Экономике стран региона оказалась выгодна среда, в которой возможно свободное перемещение людей и товаров. Именно этой свободой объясняется динамизм и растущее процветание стран АСЕАН.

Третий вопрос саммита в Осаке — значение инноваций в борьбе с глобальными экологическими проблемами. Цели, очерченные в «Докладе 1,5˚C» Межправительственной группы экспертов по изменению климата, не могут быть достигнуты с помощью одних лишь мер регулирования. Революционные инновации, которые способны превратить нечто негативное в позитивное, станут ключом к достижению климатических целей мира.

Взять, к примеру, углекислый газ, к которому в последние годы стали относиться исключительно как к злу. Но как бы было чудесно, если бы CO 2 превратился в «ресурс», доступный по самым низким ценам и имеющийся в огромном изобилии! Инновационные технологии, например, искусственный фотосинтез, несомненно, позволят однажды превратить эти мечты в реальность. В Осаке я хочу, чтобы «Большая двадцатка» подтвердила важность подобных инноваций. А в октябре Япония будет принимать Саммит зелёных инноваций, который соберет вместе под одной крышей ведущих учёных и представителей промышленных и финансовых кругов со всего мира. Мы надеемся воспользоваться мировой мудростью и возвестить о наступлении будущего, которое мы сможем поддерживать и защищать, с помощью одного мощного усилия.

6 марта я получил шесть рекомендаций от членов группы Science20, которая была создана национальными академиями наук стран «Большой двадцатки». Для снижения угрозы морским экосистемам и сохранения морской среды, две последние из этих рекомендаций призывают к «созданию улучшенной системы хранения и управления данными, которая обеспечивает открытый доступ учёным на глобальном уровне», а также к «обмену информацией, полученной благодаря исследовательской деятельности, которая проводится в рамках широкого международного сотрудничества, ради содействия всестороннему пониманию мирового океана и его динамики». Ровно по этой причине мы обязаны гарантировать свободный поток данных DFFT и превратить данные в общественное благо для учёных во всём мире.

Саммит «Большой двадцатки» в Осаке проводится на заре новой эры «Рэйва» («прекрасная гармония») в Японии. 30 апреля мир стал свидетелем отречения Его Величества Почётного Императора Акихито — это было первое отречение правящего императора за последние 202 года. На следующий день взошёл на трон Его Величество Император Нарухито. Чувство восторга переполняло японцев, а я не мог и вообразить, какие добрые пожелания я буду получать из-за рубежа.

Говорили, например, о том, как «прекрасно звучит ‘рэй' в названии ‘Рэйва'». И указывали, что произношение этих звуков такое же, как у [английского] слова «ray» («луч») в выражениях «a ray of hope» («луч надежды») или «a ray of sunshine» («луч солнечного света»).

«Теперь и я это вижу», — говорил я себе, размышляя над этими словами, и подумал, что позитивное звучание этих звуков было будто вишенкой на торте. Все эти пожелания напомнили мне об увиденном во время посещения города Окума в префектуре Фукусима — это город, где находится ядерная электростанция «Фукусима Дайити», где в 2011 году произошла экологическая катастрофа.

Приказ об эвакуации, который действовал все эти годы для жителей Окумы, был частично отменён 10 апреля, а уже четыре дня спустя — 14 апреля — состоялась церемония открытия вновь построенного здания мэрии. Я участвовал в этой церемонии, и там я познакомился с молодой женщиной — Аки Сато. Она приехала из Токио после катастрофы, желая увидеть ситуацию своими глазами и помочь.

Вскоре она вышла замуж за местного жителя, и теперь живёт в Окуме. Она попросила меня взглянуть на красную куртку, которая была на ней надета. На спине виднелась белая надпись, искусно написанная по-японски: «Если время есть у тебя, чтоб оглянуться назад, тогда двигайся лучше вперёд».

Все японцы продолжают двигаться вперёд, обмениваясь друг с другом этими приободряющими словами.

Позитивный настрой был образом жизни послевоенных поколений японцев, которые обеспечили наш быстрый экономический рост. В 1980-е годы этот настрой распространился по всему региону АСЕАН. А сейчас это образ жизни для гораздо большего числа стран Азии, то есть для всего Индо-Тихоокеанского региона. И я твёрдо верю в то, что уверенная в себе Япония — это именно та Япония, которая готова к тому, чтобы внести свой вклад в создание будущего Азии.

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Copyright: Project Syndicate, 2019