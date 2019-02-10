Курдские отряды самообороны начали наступление на последний оплот ИГИЛ в Сирии
Сегодня, 03:51
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Вечером в субботу, 9 февраля, Курдские отряды самообороны начали наступление на последний оплот ИГИЛ в сирийском городе Багуз аль-Факхани.
Об этом передает CNN.
Сообщается, что Курдские отряды самообороны используют тяжелые пулеметы и артиллерию.
Также, их прикрывает ВКС США.
Перед началом атаки мирные жители покинули город. В то же время, часть боевиков ИГИЛ хочет сдаться, другая часть готова стоять до конца.
Курдские отряды самообороны ожидают большего сопротивления с рассветом.
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