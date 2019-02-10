Курдские отряды самообороны начали наступление на последний оплот ИГИЛ в Сирии Сегодня, 03:51 92 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Иллюстрационное фото ЕРА

Вечером в субботу, 9 февраля, Курдские отряды самообороны начали наступление на последний оплот ИГИЛ в сирийском городе Багуз аль-Факхани.

Об этом передает CNN.

Сообщается, что Курдские отряды самообороны используют тяжелые пулеметы и артиллерию.

Также, их прикрывает ВКС США.

Перед началом атаки мирные жители покинули город. В то же время, часть боевиков ИГИЛ хочет сдаться, другая часть готова стоять до конца.

Курдские отряды самообороны ожидают большего сопротивления с рассветом.

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