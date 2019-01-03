Трамп назвал ввод советских войск в Афганистан причиной распада СССР Сегодня, 00:31 29 Цей матеріал також доступний українською Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп назвал участие войск СССР в афганской войне причиной распада союза.

"Раньше Россия была Советским Союзом. Афганистан сделал ее Россией. Потому что они обанкротились, воюя в Афганистане", - заявил он в ходе встречи с министрами и главами ведомств в Белом доме, его слова приводит канал Fox News.

"Причина, по которой Россия была в Афганистане, заключается в том, что террористы направились бы в Россию. Они (CCCР) были правы в том, что были там. Проблема в том, что эта война была очень жесткой. И они буквально обанкротились", - добавил Трамп.

Он также отметил, что, по его мнению, в Афганистане должны находиться войска стран региона, а не США.

"Но почему Россия не там, почему Индия, Пакистан не там? Почему мы там? Мы в 6 тыс милей (от Афганистана)", - заявил он.

Трамп отметил, что "США хотят помогать другим странам и людям", объясняя присутствие американского контингента.

Trump: "Russia used to be the Soviet Union. Afghanistan made it Russia because they went bankrupt fighting in Afghanistan. Russia."



Trump then goes on to endorse the Soviet invasion of Afghanistan. Via Fox. pic.twitter.com/oE0fuDLXyz — Kyle Griffin (@kylegriffin1) 2 января 2019 г.

Напомним, в декабре 2018 года The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщил, что Трамп и его ближайшее окружение рассматривают возможность вывода основной части американских войск из Афганистана. Источники отметили, что американский воинский контингент в Афганистане планируется сократить примерно на 7 тыс. человек.

Позже Белый дом заявил, что Трамп не отдавал распоряжений Пентагону относительно войск США в Афганистане.

Численность воинского контингента США в Афганистане составляет 14 тысяч человек. Они как обучают афганских коллег, так и принимают участие в отдельных контртеррористических операциях против террористических группировок, таких как Исламское государство и Талибан.