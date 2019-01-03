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Трамп назвал ввод советских войск в Афганистан причиной распада СССР

Сегодня, 00:31
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Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп назвал участие войск СССР в афганской войне причиной распада союза.

"Раньше Россия была Советским Союзом. Афганистан сделал ее Россией. Потому что они обанкротились, воюя в Афганистане", - заявил он в ходе встречи с министрами и главами ведомств в Белом доме, его слова приводит канал Fox News.

"Причина, по которой Россия была в Афганистане, заключается в том, что террористы направились бы в Россию. Они (CCCР) были правы в том, что были там. Проблема в том, что эта война была очень жесткой. И они буквально обанкротились", - добавил Трамп.

Он также отметил, что, по его мнению, в Афганистане должны находиться войска стран региона, а не США.

"Но почему Россия не там, почему Индия, Пакистан не там? Почему мы там? Мы в 6 тыс милей (от Афганистана)", - заявил он.

Трамп отметил, что "США хотят помогать другим странам и людям", объясняя присутствие американского контингента.

Напомним, в декабре 2018 года The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщил, что Трамп и его ближайшее окружение рассматривают возможность вывода основной части американских войск из Афганистана. Источники отметили, что американский воинский контингент в Афганистане планируется сократить примерно на 7 тыс. человек.

Позже Белый дом заявил, что Трамп не отдавал распоряжений Пентагону относительно войск США в Афганистане.

Численность воинского контингента США в Афганистане составляет 14 тысяч человек. Они как обучают афганских коллег, так и принимают участие в отдельных контртеррористических операциях против террористических группировок, таких как Исламское государство и Талибан.

 

Теги:   Дональд Трамп Афганистан СССР Россия США

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