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Трамп намерен вывести основную часть военных США из Афганистана - СМИ

Сегодня, 06:15
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Трамп принял решение вывести из Афганистана существенную часть дислоцированных там войск

Президент США Дональд Трамп и его ближайшее окружение рассматривают возможность вывода основной части американских войск из Афганистана, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Информацию об этом подтверждают и собеседники агентств Reuters и CNN.

Отмечается, что такое решение Трамп принял одновременно с решением вывести войска из Сирии.

По словам источника CNN в военной области, Штаты выведут из Афганистана около семи тысяч военных. Сейчас планирование вывода войск в процессе реализации. Он также отметил, что вывод такого количества военных может занять "месяцы".

Численность воинского контингента США в Афганистане составляет 14 тысяч человек. Они как обучают афганских коллег, так и принимают участие в отдельных контртеррористических операциях против террористических группировок, таких как Исламское государство и Талибан.

Напомним, 19 декабря в Белом доме подтвердили начало вывода американских военнослужащих из Сирии после того, как президент Дональд Трамп заявил о победе США над боевиками Исламского государства в Сирии.

В Сенате США назвали решение Трампа "дорогостоящей ошибкой". Союзные США Демократические силы Сирии также раскритиковали вывод американских войск. 

Численность контингента США в Сирии составляет около двух тысяч военнослужащих.

Теги:   Американские военные Дональд Трамп Афганистан США

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Трамп намерен вывести основную часть военных США из Афганистана - СМИ

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