Трамп посоветовал Испании построить в пустыне Сахара стену

Глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил о том, что президент США Дональд Трамп посоветовал руководству страны построить стену в пустыне Сахара, чтобы защититься от потока беженцев.

Министр отметил, что президент США дал свой совет, основываясь на желании построить стену на границе с Мексикой, передает El Pais.

"Граница с Сахарой ​​не может быть больше, чем наша, с Мексикой", - заявил Трамп.

Жозеп Боррель сообщил, что выступает против подобных мер, но отметил реальность проблемы с мигрантами в Европе.

"Это эмоциональная проблема. Европейское общество не может поглощать больше определенного процента мигрантов", - заявил Боррель.

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