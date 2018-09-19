Трамп посоветовал Испании построить в пустыне Сахара стену

Глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил о том, что президент США Дональд Трамп посоветовал руководству страны построить стену в пустыне Сахара, чтобы защититься от потока беженцев.
Министр отметил, что президент США дал свой совет, основываясь на желании построить стену на границе с Мексикой, передает El Pais.
"Граница с Сахарой не может быть больше, чем наша, с Мексикой", - заявил Трамп.
Жозеп Боррель сообщил, что выступает против подобных мер, но отметил реальность проблемы с мигрантами в Европе.
"Это эмоциональная проблема. Европейское общество не может поглощать больше определенного процента мигрантов", - заявил Боррель.
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