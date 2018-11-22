22 ноября 2018, четверг

Трамп допустил, что может совершить первый визит в Афганистан

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Дональд Трамп намекнул на визит в Афганистан

Дональд Трамп намекнул на визит в Афганистан

Президент США Дональд Трамп намекнул, что может посетить Афганистан, куда для поддержки афганских сил безопасности были отправлены тысячи американских военнослужащих. 

Об этом сообщает Reuters.

Во время телеобращения к американским солдатам в Афганистане по случаю Дня благодарения он заявил генералу ВВС США, что хотел бы увидеть его в США, а затем добавил: "Или, может быть, я увижу вас там. Кто знает, что произойдет?!"

Предыдущие главнокомандующие вооруженными силами США неоднократно навещали американских военных в зонах боевых действий, но такие поездки обычно держатся в секрете по соображениям безопасности.

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Трамп пока не посетил ни одну горячую точку, где находятся американские войска. Вице-президент Майк Пенс посетил с необъявленным визитом авиабазу Баграм в Афганистане в декабре 2017 года.

Соединенные Штаты с 2001 года стремятся создать афганские силы безопасности, способные защищать и удерживать территорию. Численность воинского контингента США в Афганистане составляет 14 тысяч человек. Они как обучают афганских коллег, так и принимают участие в отдельных контртеррористических операциях против террористических группировок, таких как Исламское государство и Талибан.

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