Топ-10 спортсменов, ставших политиками. Инфографика

Бывший боксер-чемпион Виталий Кличко с 2014 года мэр Киева

28 декабря 2017 года президентом Либерии стал бывший футболист самых сильных мировых клубов Джордж Веа. НВ подготовило Топ-10 знаменитых спортсменов, которые сделали еще и политическую карьеру

1. Кахабер Каладзе (39 лет, Грузия) - футболист в 1993 - 2012 годах, с 2017 года мэр Тбилиси.

2. Мэнни Пакьяо (39 лет, Филиппины) - боксер в 1995 - 2017 годах, с 2016 года сенатор парламента Филиппин.

3. Виталий Кличко (46 лет, Украина) - боксер в 1996 - 2012 годах, с 2014 года мэр Киева.

4. Ромарио де Соуза Фария (51 год, Бразилия) - футболист в 1979 - 2009 годах, с 2015 года сенатор парламента Бразилии.

5. Джордж Веа (51 год, Либерия) - футболист в 1981 - 2003 годах, с 2017 года президент Либерии.

6. Гарри Каспаров (54 года, Россия, с 2014 года - Хорватия) - шахматист в 1973 - 2005 годах, с 2005 года один из лидеров российской оппозиции, сооснователь Объединенного демократического движения Солидарность.

7. Марк Вильмотс (55 лет, Бельгия) - футболист в 1980 - 2003 годах, сенатор парламента Бельгии в 2003 - 2005 годах.

8. Себастьян Коу (61 год, Великобритания) - легкоатлет в 1978 - 1990 годах, депутат палаты общин Великобритании в 1993 - 1997 годах.

9. Имран Хан (65 лет, Пакистан) - игрок в крикет в 1971 - 1992 годах, с 2013 года депутат Национальной ассамблеи Пакистана.

10. Арнольд Шварценеггер (70 лет, США) - бодибилдер в 1968 - 1980 годах, губернатор штата Калифорния в 2003 - 2011 годах.

Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №1 от 12 января 2017 года