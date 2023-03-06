В Беларуси Тихановскую приговорили к 15 годам колонии

6 марта, 14:39
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Светлана Тихановская (Фото:t.me/tsikhanouskaya)

Светлана Тихановская (Фото:t.me/tsikhanouskaya)

В понедельник, 6 марта, в Беларуси экс-кандидата в президенты страны Светлану Тихановскую приговорили к 15 годам колонии, а оппозиционера Павла Латушко — к 18 годам.

Об этом сообщает Белта.

Оппозиционеры признаны виновными в:

  • «заговоре», совершенном с целью «захвата» государственной власти неконституционным путем;
  • создании «экстремистского формирования» и руководстве таким формированием;
  • публичных призывах к «захвату» государственной власти и совершении иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси,
  • умышленных действиях, направленных на возбуждение иной «социальной вражды» и «розни по признаку иной социальной принадлежности», совершенных группой лиц.

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Тихановская, комментируя приговор, заявила, что она не думает о том, что они хотели сказать своим решением.

«С ним или без него — я и демократические силы делали и продолжим делать все возможное, чтобы освободить наших политических заключенных и привести нашу страну к демократическим переменам», — говорится в ее сообщении в Telegram.

По словам Тихановской, она думает «о тех, кому режим дал реальные, а не заочные сроки».

«5, 16, или 22 года… И я не хочу думать о режимных чиновниках, судьях, прокурорах. Тех, кто совершает эти преступления. Пусть они лучше подумают о себе сами: потому что Лукашенко не станет защищать их в настоящем, независимом суде, для которого белорусские юристы уже собрали достаточное количество свидетельств. Он будет спасать только себя и свой близкий круг», — добавила она.

https://www.youtube.com/watch?v=wJQS1GZZMAA&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Беларусь Светлана Тихановская Павел Латушко

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