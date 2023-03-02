«На встрече с Си дрожали голос и руки». Какую хитрую идею скользкий Лукашенко хочет реализовать с Китаем — интервью с оппозиционером Латушко 2 марта, 22:02 Эксклюзив NV Белорусский узурпатор Александр Лукашенко жмет руку главе Китая Си Цзиньпину во время встречи в Пекине (Фото:BelTA/Pavel Orlovsky/Handout via REUTERS)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко и глава КНР Си Цзиньпин 1 марта встретились в Пекине и подписали пакет из 16 документов.

Что это за договоренности и какие темы могли обсуждать Лукашенко с Си, белорусский оппозиционер Павел Латушко рассказал в интервью Radio NV.

— Что за документы подписал Лукашенко в Пекине? Действительно ли есть опасность, что они позволяют России обходить санкции, а также, возможно, имеют определенное военное содержание?

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— Думаю, что безусловно тематика сотрудничества в военно-промышленной сфере обсуждалась в ходе визита Лукашенко, так же как и в ходе всех предыдущих визитов. Только контекст ситуации совсем иной, когда идет война, агрессия в отношении Украины.

И эта тема, конечно же, очень актуальна для Лукашенко с точки зрения того, что он хочет заработать на войне кровавые доллары или юани.

Мы знаем, что до этого существовали совместные производства вооружений. Например, ракетные системы залпового огня Полонез — это что-то вроде аналога Хаймарсов. Эти РСЗО именно совместного белорусско-китайского производства. Я думаю, что также эта тема обсуждалась, может быть, в более широком плане.

Убежден, что было две ключевые темы: [Один] пояс и один путь — проект, который реализует Китай, проблемы, которые возникли в последнее время, и тема медиации. Если разобраться с проектом [Один] пояс и один путь, мы видим ситуацию следующим образом. Сейчас жесткую позицию заняла Польша, Литва имеет самостоятельную позицию, направленную на то, чтобы перекрыть физически возможность экспортно-импортных операций через границу Беларуси с Польшей и Беларуси с Литвой, что очень существенно уже влияет на грузопотоки, если мы говорим о перевозке грузов большегрузным транспортом.

Но Литва также закрыла один из железнодорожных пограничных переходов. Вчера руководитель Литовских железных дорог сказал, что готов закрыть всю приемку грузов железнодорожным транспортом с Беларусью.

Несколько дней назад замминистра внутренних дел заявил, что Польша будет готова пойти на закрытие всех пунктов пропуска на границе. Условием является освобождение одного из лидеров польского этнического меньшинства Анджея Почобута, прекращение репрессий в отношении польского меньшинства, уничтожения польских кладбищ — то, что делает по указке Лукашенко КГБ. И также освобождение белорусских политических заключенных.

И сейчас ситуация очень напряженная на границе с точки зрения товарных потоков. Китайцы не могут не обращать внимания на это. Это уже приводит к определенным потерям, а риск потерь — это миллиарды долларов.

Представим себе, что на неделю-две-месяц перекроется грузопоток по этому проекту Один пояс, один путь. Это потери очень существенные. В это проект вписалось 26 стран Европы и в мире — 148 стран. Здесь Беларусь играет ключевую роль с точки зрения страны транзита, транспортного связующего звена.

Эта тема появилась в итоговом заявлении после встречи главы Китая с Лукашенко. И это еще раз подтверждает мысль, что это важно для Китая.

Кстати, обратите внимание, что в этих пунктах, которые предложены Китаем по нормализации ситуации в связи с войной против Украины, записан последний пункт: прекратить односторонние санкции и обеспечить стабильность производства и поставок. Эта стабильность производства и поставок — это как раз тоже касается этого транзитного проекта. То есть для Китая это принципиально важный вопрос с точки зрения экспорта на рынок Европейского Союза.

— Есть еще мнение, что, прилетев в Китай, Лукашенко планирует уменьшить свою зависимость от Путина и углубить зависимость от Си Цзиньпина. Насколько это может произойти?