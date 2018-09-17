17 сентября 2018, понедельник

Тайфун Мангхут обрушился на Гонконг: более 350 пострадавших

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Мангхут уже назвали сильнейшим ураганом в регионе за последние пять лет.

Мангхут уже назвали сильнейшим ураганом в регионе за последние пять лет.

Мощный тайфун Мангхут, который ранее обрушился на Филиппины, достиг юго-восточного побережья Китая, пострадали более 350 человек. 

Как передает ВВС, тайфун достиг побережья Китая днем в воскресенье, 16 сентября. Порывы ветра на территории, оказавшейся во власти тайфуна, превышали 100 км в час. 

Как передает RTHK, по последним данным от удара стихии пострадали 362 человека. 

Порывы ветра в Гонконге достигали скорости более 110 км в час. В некоторых районах уровень воды поднялся на 3,5 метра.

Власти Гонконга объявили наивысший уровень опасности в связи с приближением тайфуна. Всем жителям мегаполиса было рекомендовано не покидать свои дома, чтобы не стать жертвой падения какой-либо конструкции. Также в городе были закрыты учебные заведения, офисы и торговые центры. Приостановлено движение транспорта, отменены сотни авиарейсов.

По прогнозам метеорологов, тайфун Мангхут, которому изначально была присвоена наивысшая пятая категория по шкале классификации ураганов Саффира-Симпсона, продолжит терять силу и ко вторнику, 18 сентября, станет тропическим циклоном.

Мангхут уже назвали сильнейшим ураганом в регионе за последние пять лет.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате тайфуна Мангхут на Филиппинах возросло до 59 человек.

 

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