Тайфун на Филиппинах: число жертв возросло до 59, Китай под угрозой

Жителям Гонконга и южного Китая уже объявили предупреждение

Число погибших в результате тайфуна Мангхут на Филиппинах возросло до 59 человек.

Об этом сообщает издание Rappler со ссылкой на заявление властей.

Тайфун вызвал смещение в Кордильерськом административном регионе, на севере Филиппин, поэтому погибли по меньшей мере 24 человека.

Кроме того, еще 5 человек погибли в провинции Кагаян и один - в регионе Илокос.

По данным властей, в провинции Бенгет погибли 16 человек, еще десятки пропали без вести. Кроме того, еще 13 смертей зафиксированы в Лоакани.

Жителям Гонконга и южного Китая уже объявили предупреждение, уровень тревоги - "красный". Почти полмиллиона человек были эвакуированы из семи городов провинции Гуандун.

Национальный метеорологический центр передал, что южный Китай "столкнется с серьезным испытанием, вызванным ветром и дождем", и призвал должностных лиц подготовиться к возможному бедствию.

Также были отменены сотни рейсов. Все высокоскоростные и некоторые стандартные железнодорожные рейсы в провинциях Гуандун и Хайнань также отменили в воскресенье, 16 сентября.

Ранее сообщалось о по меньшей мере 49 погибших в результате тайфуна.