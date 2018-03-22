Сын Каддафи заявил, что у него есть доказательства вины Саркози

Сейф аль-Ислам Каддафи заявил о том, что владеет доказательствами вины бывшего президента Франции Николя Саркози, которого обвиняют в коррупции и незаконном финансировании избирательной кампании в 2007 году.

Каддафи готов дать показания, передает Africa News.

"Я говорю, что у меня есть веские улики против Саркози, и я все еще не выступал свидетелем по этому делу, как и бывший глава ливийской разведки Абдулла Сенусси, у которого есть запись первой встречи Саркози и Каддафи в Триполи до начала избирательной кампании", - заявил Каддафи.

Ранее сообщалось, что бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявили обвинения в коррупции и незаконном финансировании избирательной кампании в 2007 году, в том числе из средств покойного ливийского диктатора Муаммара Каддафи.

Напомним, что 21 марта во Франции завершили допрос бывшего президента Николя Саркози. Допрос Саркози продолжался два дня – 20 и 21 марта с перерывом на отдых. На данный момент известно, что Саркози отпустили из-под стражи.

Расследование возможных нарушений при финансировании избирательной кампании Саркози в 2007 году, в том числе относительно привлечения средств от лидера Ливийской Джамахирии Муаммара Каддафи, продолжается во Франции с 2013 года.