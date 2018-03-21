Экс-президенту Франции Саркози предъявили обвинения - СМИ

Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявили обвинения в коррупции и незаконном финансировании избирательной кампании в 2007 году, в том числе из средств покойного ливийского диктатора Муаммара Каддафи, сообщает AFP со ссылкой на источник в судебных органах.

"После четырех лет следствия и двух дней допроса лидера правых в полиции, судьи решили, что у них достаточно доказательств для обвинений 63-летнему [Николя Саркози]", - отмечает издание.

По данным источника, Саркози был обвинен в коррупции, незаконном финансировании предвыборной кампании и сокрытии ливийских государственных денег.

У Саркози есть шесть месяцев, чтобы обжаловать решение, после чего следствие должно будет предпринять дальнейшие действия для передачи дела в суд.

Напомним, что 21 марта во Франции завершили допрос бывшего президента Николя Саркози. Допрос Саркози продолжался два дня – 20 и 21 марта с перерывом на отдых. На данный момент известно, что Саркози отпустили из-под стражи.

Расследование возможных нарушений при финансировании избирательной кампании Саркози в 2007 году, в том числе относительно привлечения средств от лидера Ливийской Джамахирии Муаммара Каддафи, продолжается во Франции с 2013 года.