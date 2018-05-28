28 мая 2018, понедельник

Сущенко может получить в России 14 лет тюрьмы - Фейгин

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Роман Сущенко
Фото: Роман Сущенко/Linkedin

Роман Сущенко

Сторона обвинения попросила Московский городской суд приговорить незаконно задержанного украинского журналиста Романа Сущенко к 14 годам колонии.

Об этом сообщил общественный защитник украинца Марк Фейгин в Twitter.

Он также написал, что приговор будет объявлен 4 июня 2018 года. 

Ранее сообщалось, что Марка Фейгина лишили статуса адвоката в России - соответствующее решению 24 апреля принял Совет палаты адвокатов Москвы. Причиной такого жесткого решения официально было названо употребление нецензурных высказываний в социальных сетях. Фактически речь идет о трех постах.

3 октября 2016 года члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы обнаружили в московском СИЗО Лефортово журналиста агентства Укринформ Романа Сущенко. Лефортовский суд Москвы арестовал его по обвинению в "шпионаже", а Укринформ назвал это спланированной провокацией.

Фейгин сообщил, что журналиста "сдал" друг семьи, с которым он поддерживал отношения во время своих приездов к родственникам в Москву.

Министерство иностранных дел Украины требует от России освободить Сущенко.

24 января ПАСЕ приняла резолюцию с призывом к России прекратить преследование журналистов.

28 марта Сущенко продлили срок содержания под стражей в изоляторе Лефортово еще на шесть месяцев.

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