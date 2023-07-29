Задержали в цеху. В Польше суд арестовал 21 украинца за незаконное производство сигарет 29 июля, 22:41 Польская полиция (Фото:Emergency_Vehicles/www.flickr.com)

Польский суд арестовал на три месяца 21 гражданина Украины, подозреваемого в участии в организованной преступной группировке, которая занималась нелегальным производством табачных изделий.

Об этом сообщает польский портал wnp.pl.

«В помещении были изъяты, в частности, станки для производства сигарет, значительное количество табачных листьев и большое количество изготовленных, готовых к продаже пачек сигарет без акцизных марок», — отметила прокуратура.

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Задержанным предъявили обвинения, среди прочего, в участии в организованной преступной группе, которая занималась незаконным производством табачных изделий.

По ходатайству прокуратуры Окружной суд в Вальбжихе арестовал 21 подозреваемого на три месяца.

Убытки Государственной казны могут достигать миллионов злотых. Только станки для производства сигарет оценили в 6 миллионов злотых (1,5 млн долларов), а листья табака — в 8 миллионов злотых (почти 2 млн долларов).