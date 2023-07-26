В Польше задержали украинца, который незаконно переправлял мигрантов через границу 26 июля, 23:57 В Польше задержали украинца (Фото:strazgraniczna.pl)

В Мазовецком воеводстве Польши задержали 29-летнего гражданина Украины, которого подозревают в организации переправки мигрантов «из-под польско-белорусской границы в страны Западной Европы».

Об этом сообщают польские пограничники.

Как утверждает польское следствие, задержанный украинец был причастен к организации незаконного пересечения границы Польши, получая деньги за переправку нелегальных мигрантов «из-под польско-белорусской границы в страны Западной Европы».

Видео дня

«Расценки за перевозку мигрантов составляли от 200 до 1000 евро за человека, благодаря чему гражданин Украины получал значительные прибыли от нелегальной процедуры», — говорится в заявлении польских пограничников.

Во время обыска по месту жительства украинца обнаружили в частности 11 платежных карточек, три ноутбука, планшет, пять мобильных телефонов, сим-карты различных сетей и пакет со шнурком, содержащий 0,6 грамма каннабиса.

Мужчину обвинили в участии в «организованной преступной группе и организации незаконного пересечения границы». Суд в польском Белостоке арестовал его на три месяца. За содеянное гражданину Украины грозит наказание до восьми лет лишения свободы.

В Пограничной службе Польши добавили, что в целом ведется «несколько сотен» досудебных расследований по делам о нелегальной миграции.