В Берлине отменили запрет на украинские флаги 8 и 9 мая. На российские — остается 6 мая, 10:19 Люди возле Бранденбургских ворот во время Парада свободы в День Независимости Украины в Берлине (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Административный суд Берлина отменил решение полиции о запрете демонстрации флагов Украины возле советских мемориалов. Запрет на российские 8 и 9 мая остается.

Объединение украинских активистов в Германии Вече (Vitsche) сообщило в Twitter в пятницу вечером, 5 мая, что выиграло заседание суда и запрет на украинские флаги и песни сняли.

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Как пишет некоммерческое госучреждение rbb, российские — остаются под запретом. Суд назвал решение полиции Берлина запретить украинские флаги «очевидно незаконным», поскольку там не предоставили «никаких доказательств, позволяющих предположить угрозу общественной безопасности».

«Тот, кто пользуется своим основным правом публично заявить о поддержке украинского народа и его исторических жертв в разгроме национал-социализма, не представляет угрозы общественной безопасности», — заявил Адвокат Виче Патрик Хайнеманн.

Полиция Берлина заявила в Twitter, что не планирует обжаловать решение суда.

Накануне она запретила демонстрировать российские и украинские флаги возле советских мемориалов на 8 и 9 мая в Трептове, Шенхольцер-Хайде, Тиргартене. Также запретили «лозунги, которые в связи с сложившейся ситуацией могут воспринять за одобрение, прославление или героизацию войны в Украине». Запрет украинских и российских флагов 8 и 9 мая в столице Германии действовал в прошлом году.