Берлин должен отменить запрет на демонстрацию украинских флагов на 8 и 9 мая — посол 5 мая, 20:31 Флаги Украины и Германии (Фото:Ukrainische Botschaft in Berlin / Facebook)

Посол Украины в Германии Алексей Макеев призвал Берлин отменить запрет на использование украинских флагов 8 и 9 мая.

Он объяснил, что решение местных властей необоснованное.

«Запрет украинских флагов очень недальновиден и необоснован. У немцев нет проблем с украинскими флагами, которые выступают за мир и свободу. Вот почему я призываю полицию Берлина пересмотреть решение и присоединиться к апелляции Альянса украинских организаций», — написал дипломат.

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Полиция Берлина запретила демонстрировать российские и украинские флаги у советских мемориалов в Трептове, Шенхольцер-Хайде, Тиргартене на 8 и 9 мая. Кроме того, также запрещены «лозунги, которые в связи с сложившейся ситуацией могут быть восприняты за одобрение, прославление или героизацию войны в Украине».

Запрет украинские и российские флаги 8 и 9 мая в Берлине действовал и в прошлом году.