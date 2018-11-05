05 ноября 2018, понедельник

Стрельба возле ТРЦ в Швеции: 8 раненных, 13 задержанных

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Стрельба произошла в городе Мельнлюкке
Фото: aftonbladet

Стрельба произошла в городе Мельнлюкке

В шведском городе Мельнлюкке вблизи торгово-развлекательного центра (ТРЦ) произошло вооруженное столкновений двух байкерских банд.

В результате стрельбы ранения получили восемь человек, передает Associated Press.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 13 человек и в данный момент ведут допросы для выяснения причин конфликта.

По непроверенной информации, одна из группировок может быть связана с известной бандой Ангелы ада.

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