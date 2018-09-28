В Швеции самолет экстренно сел из-за возгорания двигателя

В Швеции пассажирский самолет авиакомпании SAS, который выполнял рейс Кируна - Стокгольм, совершил вынужденную посадку в городе Люле.

Как сообщает телеканал SVT, причиной экстренной посадки стало возгорание двигателя.

В момент инцидента на борту самолета находилось несколько сотен пассажиров, пострадавших нет.

Один из пассажиров рассказал, что после набора высоты он услышал два хлопка, после чего произошло возгорание. Он добавил, что экипаж сразу сообщил пассажирам об инциденте.

Левый двигатель был отключен, и воздушное судно экстренно село в Люле на правом двигателе.

Авиакомпания отправит пассажиров в Стокгольм другим самолетом.

Ранее сообщалось, что пассажирский Boeing-737 авиакомпании Air Niugini из Папуа-Новой Гвинеи упал в лагуну при посадке на остров Чуук в Микронезии.