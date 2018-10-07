Стрельба в центре Парижа: есть двое пострадавших

Из-за стрельбы на авеню Георга V в Париже двоих пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает France Soir ссылаясь на сообщение правоохранительных органов.
Злоумышленники на мотоцикле обстреляли машину, в которой находились водитель с пассажиром, и скрылись с места происшествия.
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