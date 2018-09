В штате Мэриленд произошла стрельба, есть погибшие

В округе Харфорд, штат Мэриленд, в результате перестрелки погибли три человека, сообщает AP со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В офисе окружного шерифа ранее сообщили, что утром в четверг, 20 сентября, в районе Перриман-роуд произошла стрельба , есть "многочисленные жертвы".

На месте работает ФБР.

We can confirm there was a shooting in the area of Spesutia Road and Perryman Road. Multiple victims. The situation is still fluid. Please avoid the area. Media staging area still TBD.