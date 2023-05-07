В результате стрельбы в Техасе погибли девять человек, семеро получили ранения 7 мая, 05:50 Полиция возле ТЦ и Allen Premium Outlets в Техасе после стрельбы (Фото:Elsheikh Mohamed / Twitter @sari_eleil/via REUTERS)

В субботу, 6 мая, в торговом центре Allen Premium Outlets в Техасе произошла стрельба. В результате погибли девять человек, еще семь человек были ранены.

Об этом пишет Fox News.



Руководитель пожарной службы Джонатан Бойд сообщил, что состояние четырех раненых стабильное, а трое все еще находятся в критическом состоянии. В общей сложности девять человек погибли — семь на месте происшествия и двое впоследствии умерли от полученных травм.

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Начальник полиции Брайан Харви сказал, что офицер полиции был на вызове неподалеку, когда в 15:36 в магазине Allen Premium Outlets раздались выстрелы.

По данным полиции, полицейские "нейтрализовали угрозу". Источник в правоохранительных органах сообщил Fox News, что подозреваемый стрелок мертв и что они считают, что он действовал сам.

Представитель Medical City Healthcare сообщил, что в их учреждениях лечат восемь пострадавших от 5 до 61 года.