Школьник открыл стрельбу в штате Техас: погибло 18 человек 25 мая, 03:25 Цей матеріал також доступний українською Полиция на месте стрельбы (Фото:REUTERS/Marco Bello)

В городе Ювальд, штат Техас, ученик средней школы открыл стрельбу, расстреляв детей младшей школы и учителя.

Об этом сообщает CNN.

Губернатор штата Техас Грег Эбботт сообщил, что погибло 18 человек.

Сам стрелок был застрелен офицером полиции. Нападавшего идентифицировали — им был 18-летний Сальвадор Рамос.

Видео дня

Также есть раненные — среди них двое полицейских, прибывших на место происшествия.

Также сообщается, что перед массовой стрельбой в школе Сальвадор Рамос застрелил свою бабушку.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.