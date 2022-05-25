Школьник открыл стрельбу в штате Техас: погибло 18 человек
Полиция на месте стрельбы (Фото:REUTERS/Marco Bello)
В городе Ювальд, штат Техас, ученик средней школы открыл стрельбу, расстреляв детей младшей школы и учителя.
Об этом сообщает CNN.
Губернатор штата Техас Грег Эбботт сообщил, что погибло 18 человек.
Сам стрелок был застрелен офицером полиции. Нападавшего идентифицировали — им был 18-летний Сальвадор Рамос.
Также есть раненные — среди них двое полицейских, прибывших на место происшествия.
Также сообщается, что перед массовой стрельбой в школе Сальвадор Рамос застрелил свою бабушку.
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