Школьник открыл стрельбу в штате Техас: погибло 18 человек

25 мая, 03:25
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Полиция на месте стрельбы (Фото:REUTERS/Marco Bello)

Полиция на месте стрельбы (Фото:REUTERS/Marco Bello)

В городе Ювальд, штат Техас, ученик средней школы открыл стрельбу, расстреляв детей младшей школы и учителя.

Об этом сообщает CNN.

Губернатор штата Техас Грег Эбботт сообщил, что погибло 18 человек.

Сам стрелок был застрелен офицером полиции. Нападавшего идентифицировали — им был 18-летний Сальвадор Рамос.

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Также есть раненные — среди них двое полицейских, прибывших на место происшествия.

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Также сообщается, что перед массовой стрельбой в школе Сальвадор Рамос застрелил свою бабушку.

Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   США Стрельба в школе

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