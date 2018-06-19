19 июня 2018, вторник

Стрельба в Мальме: количество жертв возросло

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Три человека стали жертвами стрельбы в Мальме

Три человека стали жертвами стрельбы в Мальме

В результате стрельбы в шведском городе Мальме погибли уже три человека.

Об этом рассказал глава местной полиции Стефан Синтеус, сообщает Reuters.

По данным полиции, третий человек скончался в больнице от ранений, полученных в ходе стрельбы.

Отмечается, что еще один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Глава полиции Мальме добавил, что жертвы и пострадавшие были молодыми людьми. По его словам, они "имели отношение к местной преступной группировке и были известны полиции".

Ранее сообщалось о двух жертвах стрельбы.

Накануне  в шведском городе Мальме произошла стрельба: неизвестный открыл стрельбу по группе людей возле одного из интернет-кафе.

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