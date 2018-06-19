Стрельба в Мальме: количество жертв возросло

В результате стрельбы в шведском городе Мальме погибли уже три человека.
Об этом рассказал глава местной полиции Стефан Синтеус, сообщает Reuters.
По данным полиции, третий человек скончался в больнице от ранений, полученных в ходе стрельбы.
Отмечается, что еще один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Глава полиции Мальме добавил, что жертвы и пострадавшие были молодыми людьми. По его словам, они "имели отношение к местной преступной группировке и были известны полиции".
Ранее сообщалось о двух жертвах стрельбы.
Накануне в шведском городе Мальме произошла стрельба: неизвестный открыл стрельбу по группе людей возле одного из интернет-кафе.
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