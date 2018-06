Стрельба в шведском Мальме: двое человек погибли, четверо ранены

В результате стрельбы в шведском городе Мальме погибли два человека, еще четверо получили ранения, сообщает пресс-служба местной полиции.

Согласно сообщению, в больнице от полученных ранений умер 18-летний юноша и 29-летний мужчина.

Еще четверо мужчин госпитализированы с разными травмами. Об их состоянии не сообщается.

Сообщается, что полиция продолжает работать на месте происшествия.

#BREAKING : Shooting in #Malmo in Sweden, man fires automatic weapon at crowd celebrating win of Swedish national team pic.twitter.com/CBXrOAWGjw

LIVE from #Malmo following shooting in city centre that left five wounded



▶ https://t.co/GQhNhJjPAb pic.twitter.com/Jd2hb2zZbt