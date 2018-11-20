Стрельба в Чикаго: число погибших возросло до четырех

Число погибших в результате стрельбы у одной из больниц американского города Чикаго возросло до четырех, сообщает ABC 7 со ссылкой на данные полиции.
Отмечается, что одним из погибших стал сотрудник правоохранительных органов.
По данным источников телеканала, подозреваемый в убийстве нескольких человек поссорился на парковке со своей бывшей невестой, которая работала в больнице.
В ходе конфликта он убил ее, а впоследствии направился в здание медучреждения, где продолжил стрельбу.
People exit #MercyHospital with their hands up after shots were fired on the hospital campus. Family members are being asked to meet at East 27th Street and King Drive, where a warming center has been set up. #Chicago pic.twitter.com/v6I7Xc0I2a— BreakinNewz (@BreakinNewz01) 19 ноября 2018 г.
Ранее сообщалось, что на востоке Чикаго (штат Иллинойс) произошла стрельба близ больницы, в результате погибли два человека, в том числе предполагаемый преступник.
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