Стрельба в Чикаго: число погибших возросло до четырех

Число погибших в результате стрельбы у одной из больниц американского города Чикаго возросло до четырех, сообщает ABC 7 со ссылкой на данные полиции.

Отмечается, что одним из погибших стал сотрудник правоохранительных органов.

По данным источников телеканала, подозреваемый в убийстве нескольких человек поссорился на парковке со своей бывшей невестой, которая работала в больнице.

В ходе конфликта он убил ее, а впоследствии направился в здание медучреждения, где продолжил стрельбу.

People exit #MercyHospital with their hands up after shots were fired on the hospital campus. Family members are being asked to meet at East 27th Street and King Drive, where a warming center has been set up. #Chicago pic.twitter.com/v6I7Xc0I2a