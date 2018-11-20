20 ноября 2018, вторник

Стрельба в Чикаго: число погибших возросло до четырех

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Одним из погибших стал сотрудник правоохранительных органов
Фото: Tyler LaRiviere via Twitter

Одним из погибших стал сотрудник правоохранительных органов

Число погибших в результате стрельбы у одной из больниц американского города Чикаго возросло до четырех, сообщает ABC 7 со ссылкой на данные полиции.

Отмечается, что одним из погибших стал сотрудник правоохранительных органов.

По данным источников телеканала, подозреваемый в убийстве нескольких человек поссорился на парковке со своей бывшей невестой, которая работала в больнице.

В ходе конфликта он убил ее, а впоследствии направился в здание медучреждения, где продолжил стрельбу.

Ранее сообщалось, что на востоке Чикаго (штат Иллинойс) произошла стрельба близ больницы, в результате погибли два человека, в том числе предполагаемый преступник.

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