В Чикаго у здания больницы произошла стрельба, есть жертвы

В ночь на вторник, 20 ноября, на востоке Чикаго (штат Иллинойс) произошла стрельба близ больницы, в результате погибли два человека, в том числе предполагаемый преступник, сообщает АВС 7 со ссылкой на полицию.

Также сообщается, что еще двое граждан получили ранения, их состояние оценивается как критическое.

2 people are dead at the moment 2 in critical condition ,.. #mercyhospital #Chicago pic.twitter.com/yDUcCUlosI

Как уточняется, стрельба велась в здании больницы и за его пределами.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов обеспечивают безопасность медучреждения, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

#BREAKING MORE: Footage from what appears to be #MercyHospital hits social media pic.twitter.com/StRPeTz9zf