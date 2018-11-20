20 ноября 2018, вторник

В Чикаго у здания больницы произошла стрельба, есть жертвы

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Cтрельба велась в здании больницы и за его пределами
Фото: NBC Chicago via Twitter

Cтрельба велась в здании больницы и за его пределами

В ночь на вторник, 20 ноября, на востоке Чикаго (штат Иллинойс) произошла стрельба близ больницы, в результате погибли два человека, в том числе предполагаемый преступник, сообщает АВС 7 со ссылкой на полицию.

Также сообщается, что еще двое граждан получили ранения, их состояние оценивается как критическое.

Как уточняется, стрельба велась в здании больницы и за его пределами.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов обеспечивают безопасность медучреждения, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

 

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