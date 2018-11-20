В Чикаго у здания больницы произошла стрельба, есть жертвы

В ночь на вторник, 20 ноября, на востоке Чикаго (штат Иллинойс) произошла стрельба близ больницы, в результате погибли два человека, в том числе предполагаемый преступник, сообщает АВС 7 со ссылкой на полицию.
Также сообщается, что еще двое граждан получили ранения, их состояние оценивается как критическое.
2 people are dead at the moment 2 in critical condition ,.. #mercyhospital #Chicago pic.twitter.com/yDUcCUlosI— Mahmoud Armoush (@MaHmOuDArMoUsH) 19 ноября 2018 г.
Как уточняется, стрельба велась в здании больницы и за его пределами.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов обеспечивают безопасность медучреждения, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
#BREAKING MORE: Footage from what appears to be #MercyHospital hits social media pic.twitter.com/StRPeTz9zf— srb news (@srbnews0) 19 ноября 2018 г.
«Диалоги о будущем»
Новое Время представляет: «Диалоги о будущем» с Уильямом Тейлором, Павлом Шереметой и Дмитрием Кулебой.
Киев-Вашингтон-Брюссель
Какое место занимает Украина в этом треугольнике? Какой нашу страну видят в Европе и США?
Комментарии
Правила комментирования