В Чикаго у здания больницы произошла стрельба, есть жертвы

Cтрельба велась в здании больницы и за его пределами

В ночь на вторник, 20 ноября, на востоке Чикаго (штат Иллинойс) произошла стрельба близ больницы, в результате погибли два человека, в том числе предполагаемый преступник, сообщает АВС 7 со ссылкой на полицию.

Также сообщается, что еще двое граждан получили ранения, их состояние оценивается как критическое.

Как уточняется, стрельба велась в здании больницы и за его пределами.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов обеспечивают безопасность медучреждения, устанавливаются все обстоятельства происшествия.