Возле парламента Сербии произошла стрельба, известно об одном тяжелораненом

Сербские полицейские задерживают мужчину перед зданием парламента в Белграде (Фото: Marina Jankulovic/Handout via REUTERS)

Возле здания сербского парламента в Белграде, недалеко от палатки, которую установили сторонники президента Александара Вучича , произошла стрельба. В результате инцидента один человек получил серьезные ранения.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Как говорится в публикации, стрельба возникла на фоне массовых уличных протестов против Вучича, которые продолжаются уже год.

Инцидент произошел в парке между парламентом и Офисом президента. Там сторонники Вучича поставили палатки, чтобы заблокировать доступ митингующих к правительственным зданиям. На момент инцидента протестов не было, отмечает Reuters.

На одном из опубликованных видео видно, как вооруженные силовики подходят к палатке, а оттуда отходит раненый мужчина. Впоследствии прозвучало несколько выстрелов, в палатке вспыхнул пожар.

🔥 BELGRAD’DA PARLAMENTO ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI VE YANGIN 🇷🇸 Sırbistan Parlamentosu önünde çarşamba günü çıkan silahlı olay ve yangında bir kişi yaralandı. pic.twitter.com/xHammnFBaN — Balkan Postası (@balkanpostasi) October 22, 2025

По данным портала Telegraf.rs, 70-летний мужчина выстрелил 57-летнему в ногу, а затем попал в газовый баллон в лагере.

Местные власти и СМИ сообщили, что задержали одного подозреваемого, а полиция оцепила место происшествия.

Министр здравоохранения Златибор Лончар сказал, что раненый имеет тяжелую травму и нуждается в срочной операции.

Протесты в Сербии — что известно

1 ноября 2024 года в городе Новый Сад на севере Сербии обвалилась часть внешней кровли железнодорожного вокзала, в результате чего погибло 16 человек.

После этого 25 декабря 2024 года в Сербии сотни студентов вышли на улицы на протест против политики президента Вучича и его Сербской прогрессивной партии.

В Сербии продолжаются антиправительственные протесты — 17 августа в городе Валево протестующие столкнулись с полицией и пытались поджечь офис партии Вучича. Главное требование участников протестов — роспуск действующего парламента и проведение досрочных парламентских выборов.

5 сентября сербская полиция применила слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты во время протестов в университетском городке в Новом саду, чтобы разогнать митингующих.

Протестующие требовали досрочного голосования, и отставки президента Александара Вучича и его Сербской прогрессивной партии (СНС).