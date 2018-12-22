Страсбургский стрелок присягнул на верность ИГИЛ - AP Сегодня, 16:45 36 Цей матеріал також доступний українською Фото: полиция Франции Подозреваемый был ликвидирован полицией

Подозреваемый в стрельбе на рождественской ярмарке в Страсбурге Шериф Шекатт присягнул на верность террористической организации Исламское государство, сообщает AP со ссылкой на источник во французском следствии.

По словам собеседника, следователи обнаружили видео на USB-флешке, на котором Шериф Шекатт заявляет о своей преданности экстремистской группе. USB-носитель был обнаружен в доме подозреваемого.

Напомним, что вечером 11 декабря террорист Шериф Шекатт открыл огонь по прохожим в районе проведения ежегодной рождественской ярмарки в центре Страсбурга. В результате погибли пять человек, более десяти получили ранения.

После происшествия вооруженный мужчина остановил такси и уехал из исторической части города.

29-летний Шериф Шекатт был убит в перестрелке с полицией через два дня после атаки.

Вскоре после его смерти подконтрольное ИГИЛ информационное агентство Amaq заявило, что он был "солдатом" группировки.