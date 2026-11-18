В эфире Radio NV Ягун отметил, что паранойя российского диктатора Владимира Путина из-за возможности быть ликвидированным дроном, началась незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину.

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«Она началась после того, как был ликвидирован иранский генерал на территории [Ирака]. И этот генерал, фактически один из представителей спецслужбы, отвечавший за специальные операции, есть сведения, что он лично в свое время встречался с Путиным. И он же был ликвидирован дроном. Правда, не взрывным устройством, а специальными ножами. Вместе с тем, после этого у Путина начался перепуг от дронов. И мы впервые увидели попытки как-то усилить их (россиян — ред.) радиоэлектронную борьбу. Мы впервые увидели в его окружении людей, которые держали дроны-перехватчики и так далее. То есть он, его охрана, достаточно тщательно начала подходить к антидроновой безопасности. И это с каждым годом и с усилением его паранойи все больше и больше удивляет», — заявил экс-заместитель главы СБУ.

Он напомнил, что атаковавшие Россию украинские дроны не приближались к резиденции российского диктатора ближе, чем на 190 км, и никто не собирался ликвидировать фПутина точным ударом.

Что известно о страхе Путина быть ликвидированным беспилотником

4 мая сразу несколько СМИ обнародовали подробности отчета одной из европейских разведок, подготовленного в марте, о том, как Путин стал еще больше опасаться покушения.

По данным этого отчета, Кремль и Путин «обеспокоены утечкой чувствительной информации, а также риском заговора или попытки переворота». В частности, он опасается использования беспилотников «для возможного покушения со стороны представителей российской политической элиты». Именно поэтому российская Федеральная служба охраны (ФСО), заботящаяся о физической безопасности высших должностных лиц России, значительно усилила меры безопасности в отношении Путина.

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В конце октября стало известно, что в радиусе 55 километров от резиденции российского диктатора Владимира Путина на Валдае (Новгородская область РФ) появилось новое кольцо из башен противовоздушной обороны.

Журналисты Радио Свобода и OSINT-аналитик, который пишет в соцсети X под ником jembobineuse, изучили спутниковые снимки и выяснили, что в октябре к югу от резиденции Путина было возведено 16 вышек для зенитно-ракетных комплексов Панцирь или Тор. Это кольцо ПВО проходит через «запасной аэродром» Путина в селе Хотилово Тверской области и секретную биолабораторию на острове Лисий.

Теперь количество установок ПВО в Валдайском районе вместе с городом Валадай достигло 50, хотя здесь проживает менее 100 тыс. человек, тогда как в 20-миллионной Московской области вместе с Москвой размещено около 100 установок ПВО.