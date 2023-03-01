В Греции столкнулись два поезда: по меньшей мере 26 погибших, 85 человек ранены

1 марта, 04:44
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В Греции столкнулись два поезда (Фото:REUTERS/Kostas Mantziaris)

В Греции столкнулись два поезда (Фото:REUTERS/Kostas Mantziaris)

По меньшей мере 26 человек погибли, и более 85 получили ранения в результате столкновения двух поездов на севере Греции.

Об этом сообщает CNN.

Спикер Пожарной службы Греции Василис Вартакогианис сообщил, что пассажирский поезд, в котором находились 350 человек, столкнулся с грузовым поездом.

Видео дня

REUTERS/Thanos Floulis
Фото: REUTERS/Thanos Floulis

К спасательной операции привлечены 150 человек и почти 40 единиц техники.

REUTERS/Thanos Floulis
Фото: REUTERS/Thanos Floulis
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Греция

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