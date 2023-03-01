В Греции столкнулись два поезда: по меньшей мере 26 погибших, 85 человек ранены
В Греции столкнулись два поезда (Фото:REUTERS/Kostas Mantziaris)
По меньшей мере 26 человек погибли, и более 85 получили ранения в результате столкновения двух поездов на севере Греции.
Об этом сообщает CNN.
Спикер Пожарной службы Греции Василис Вартакогианис сообщил, что пассажирский поезд, в котором находились 350 человек, столкнулся с грузовым поездом.
К спасательной операции привлечены 150 человек и почти 40 единиц техники.