В Греции столкнулись два поезда: по меньшей мере 26 погибших, 85 человек ранены 1 марта, 04:44 В Греции столкнулись два поезда (Фото:REUTERS/Kostas Mantziaris)

По меньшей мере 26 человек погибли, и более 85 получили ранения в результате столкновения двух поездов на севере Греции.

Об этом сообщает CNN.

Спикер Пожарной службы Греции Василис Вартакогианис сообщил, что пассажирский поезд, в котором находились 350 человек, столкнулся с грузовым поездом.

Видео дня

Фото: REUTERS/Thanos Floulis

К спасательной операции привлечены 150 человек и почти 40 единиц техники.

Фото: REUTERS/Thanos Floulis