Стартовали выборы в Конгресс США. Кто может победить и почему

От результатов голосования в США будут зависеть последующие два года президентства Дональда Трампа

Сегодня, 6 ноября, в Соединенных Штатах Америки начались промежуточные выборы, на которых республиканцы и демократы поборются за большинство мест в Конгрессе. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Переизбираться нижняя палата Конгресса, то есть Палата представителей из более 400 депутатов, а также более 70 сенаторов и губернаторов. Кроме этого, проголосуют за руководителей трех подконтрольных США территорий - мэра города Вашингтон, что в округе Колумбия, и глав многочисленных городов и муниципалитетов.

Подозрительные аккаунты

Накануне промежуточных выборов Facebook заблокировал более сотни подозрительных аккаунтов. Как сообщает Reuters, по данным властей, они могут быть связаны с "иностранной организацией".

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В соцсети сообщили о необходимости дальнейшей проверки принадлежности заблокированных аккаунтов к конкретной организации. В частности, речь идет о возможной связи с российским Агентством интернет-исследований - так называемой "фабрики троллей", действующей в интересах Кремля, или другой группой.

Большинство заблокированных аккаунтов опубликовали на английском в сети Instagram, принадлежащему Facebook, остальные были связаны со страницами, на которых информация публиковалась на французском и русском языках. Часть из них "специализировалась на знаменитостях", остальные - на "политических дебатах". Сведения по этим аккаунтам поступили из Федерального бюро расследований США в ночь на воскресенье, 4 ноября.

Следующие два года президентства Трампа

От результатов голосования будет зависеть, какими будут последующие два года президентства Дональда Трампа. Во время выступления в штате Теннеси он заявил, что плечах американских граждан очень большая ответственность накануне выборов.

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Если демократы, которые сегодня находятся в оппозиции, вернут себе большинство в одной или обеих палатах Конгресса, то смогут блокировать реформы администрации Трампа, в частности, в области налогов, миграции и системы здравоохранения, а также смогут влиять на подписание международных соглашений.

По данным газеты New York Post, промежуточные выборы в Конгресс станут самыми затратными в истории. Только телевизионная реклама кандидатов стоит более миллиарда долларов.

Кто победит

Демократы плодотворно готовились к выборам, поэтому скорее всего, в Палате представителей они будут иметь большинство, рассказал заместитель директора Института мировой политики Николай Белесков.

В первые промежуточные выборы партия действующего президента никогда не выигрывала

Однако, по его словам, в Сенате сегодня республиканцы сохранят большинство, ведь Трамп пока сохраняет доверие к себе в тех штатах, где выиграл на президентских выборах.

"Скорее всего, Палата представителей будет за демократами. На это указывает, что они больше собирали деньги. Даже исторически должны выиграть демократы, так как в первые промежуточные выборы партия действующего президента никогда не выигрывала", - отметил Белесков.

После выборов даже с минимальным преимуществом в ту или иную сторону все же останется баланс между тремя центрами силы: республиканская партия, Трамп и отдельные представители своей партии, демократическая партия, добавил эксперт.

Выборы в американский Конгресс происходят на экваторе президентского срока Трампа и являются первой оценкой его деятельности.

Импичмента не будет

Импичмента президенту Трампу не будет, даже если демократы будут иметь большинство, заявил эксперт по международным вопросам Борис Тизенгаузен. По его словам, поддержка Трампа пока только растет, ведь страна чувствует себя хорошо как во внутреннем, так и во внешнеэкономическом и политическом состоянии.

Если ситуация в США останется такой, как сейчас, Трамп имеет хорошие шансы на то, чтобы переизбраться президентом во второй раз, добавил Борис Тизенгаузен. По его словам, строгий Трамп делает то, чего не делал мягкий Обама, который пытался со всеми договориться. Пока это приносит плоды, добавил эксперт.

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Сегодня Facebook заблокировал рекламное видео штаба Дональда Трампа накануне промежуточных выборов в Конгресс, поскольку определил его расистским, направленным против мигрантов. В рекламном ролике зрителей мотивируют голосовать, пугая караваном мигрантов, который движется из Гондураса в сторону Мексики и США. По данным рекламного архива Facebook, Трамп потратил на продвижение рекламы не менее 20 тыс. долларов.