Власти США предупредили избирателей о возможных российских фейковых новостях

Спецслужбы США не засекли попытки взлома избирательной системы в преддверии выборов в Конгресс

В преддверии промежуточных выборов в Конгресс спецслужбы США отчитались о том, что у них нет данных, свидетельствующих о попытках взлома избирательной инфраструктуры, однако американцам следует "опасаться" российских попыток распространить фейковые новости.

Как передает DW, совместное заявление ФБР, нацразведки, министерства внутренней безопасности и минюста было опубликовано во вторник, 6 ноября.

"В настоящее время у нас нет свидетельств о попытках взлома нашей избирательной системы, которые могли бы воспрепятствовать голосованию, изменить количество голосов или повлиять на их подсчет", - отмечается в заявлении.

В то же время главы спецслужб подчеркнули, что "некоторые зарубежные действующие лица", в частности, Россия, продолжают попытки повлиять на общественные настроения и "посеять разлад".

Напомним, 6 сентября Палата представителей США единогласно приняла законопроект, который позволяет президенту вводить санкции за киберпреступления против Соединенных Штатов.