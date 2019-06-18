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Стала известна причина смерти экс-президента Египта

Сегодня, 07:39
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Стала известна причина смерти экс-президента Египта - фото

REUTERS/Ahmed Jadallah

Мухаммед Мурси умер от сердечного приступа

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси скончался от сердечного приступа.

Такие данные озвучило государственное телевидение со ссылкой на медицинский источник, сообщает Интерфакс-Украина.

Как заявил главный прокурор Египта Набиль Садек, Мурси потерял сознание после того, как в течение пяти минут выступал с речью.

По словам собеседников, во время своего заявления экс-президент выглядел сердитым и усталым.

Вскоре он потерял сознание, после чего был доставлен в больницу, где констатировали его смерть. Во время первоначального осмотра тела Мурси не было выявлено никаких травм.

Напомним, экс-президенту Египта Мухаммеду Мурси стало плохо во время судебного заседания, спустя короткое время врачи констатировали его смерть.

После смерти Мурси в Египте объявили чрезвычайное положение.

Теги:   Сердечный приступ Египет

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