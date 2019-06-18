Стала известна причина смерти экс-президента Египта
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси скончался от сердечного приступа.
Такие данные озвучило государственное телевидение со ссылкой на медицинский источник, сообщает Интерфакс-Украина.
Как заявил главный прокурор Египта Набиль Садек, Мурси потерял сознание после того, как в течение пяти минут выступал с речью.
По словам собеседников, во время своего заявления экс-президент выглядел сердитым и усталым.
Вскоре он потерял сознание, после чего был доставлен в больницу, где констатировали его смерть. Во время первоначального осмотра тела Мурси не было выявлено никаких травм.
Напомним, экс-президенту Египта Мухаммеду Мурси стало плохо во время судебного заседания, спустя короткое время врачи констатировали его смерть.
После смерти Мурси в Египте объявили чрезвычайное положение.