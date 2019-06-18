Стала известна причина смерти экс-президента Египта Сегодня, 07:39 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Ahmed Jadallah Мухаммед Мурси умер от сердечного приступа REUTERS/Ahmed Jadallah

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси скончался от сердечного приступа.

Такие данные озвучило государственное телевидение со ссылкой на медицинский источник, сообщает Интерфакс-Украина.



Как заявил главный прокурор Египта Набиль Садек, Мурси потерял сознание после того, как в течение пяти минут выступал с речью.

По словам собеседников, во время своего заявления экс-президент выглядел сердитым и усталым.

Вскоре он потерял сознание, после чего был доставлен в больницу, где констатировали его смерть. Во время первоначального осмотра тела Мурси не было выявлено никаких травм.

Напомним, экс-президенту Египта Мухаммеду Мурси стало плохо во время судебного заседания, спустя короткое время врачи констатировали его смерть.

После смерти Мурси в Египте объявили чрезвычайное положение.



