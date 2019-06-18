В Египте после смерти экс-президента ввели особое положение
Министерство внутренних дел Египта объявило режим особого положения в стране в связи со смертью экс-президента Мухаммеда Мурси, сообщает Anadolu.
Отмечается, что по всей территории страны на улицы выведены дополнительные наряды полиции.
«Отпуска всех сотрудников правоохранительных органов аннулированы, повышены меры безопасности в государственных и частных структурах, у церквей и мечетей», — говорится в сообщении.
Напомним, экс-президенту Египта Мухаммеду Мурси стало плохо во время судебного заседания, спустя короткое время врачи констатировали его смерть.