В Египте после смерти экс-президента ввели особое положение Сегодня, 05:00 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Mohamed Abd El-Ghany Экс-президенту Египта Мухаммеду Мурси стало плохо во время судебного заседания REUTERS/Mohamed Abd El-Ghany

Министерство внутренних дел Египта объявило режим особого положения в стране в связи со смертью экс-президента Мухаммеда Мурси, сообщает Anadolu.

Отмечается, что по всей территории страны на улицы выведены дополнительные наряды полиции.

«Отпуска всех сотрудников правоохранительных органов аннулированы, повышены меры безопасности в государственных и частных структурах, у церквей и мечетей», — говорится в сообщении.

Напомним, экс-президенту Египта Мухаммеду Мурси стало плохо во время судебного заседания, спустя короткое время врачи констатировали его смерть.