США вернули более 500 детей родителям-эмигрантам

Реакция мира на политику "нулевой толерантности" заставила Трампа больше не разлучать детей с родителями на границе

Правительство Соединенных Штатов Америки вернуло 522 детей мигрантов их родителям. Детей разлучили с родителями в рамках политики "нулевой толерантности" в отношении лиц, нелегально пересекших американскую границу.

Об этом сообщает DW.

В министерстве нацбезопасности США сообщили, что в течение следующих 24 часов со своими семьями будут воссоединены еще 16 детей.

Исключение составят дети, чьи родственные связи с родителями не могут быть подтверждены или чьи родители являются преступниками и представляют угрозу для детей.

Согласно политике "нулевой толерантности", детей нельзя содержать вместе с родителями под стражей.

Смотрите также

С 19 апреля по 31 мая из-за политики "нулевой толерантности" на границе Мексики с США 1995 детей были разлучены с родителями. Несовершеннолетних отправляли в специальные центры, младенцев и детей 2-3 лет - в приюты.

ООН призвала Вашингтон прекратить разделять семьи мигрантов. Кроме того, первая леди Мелания Трамп лично попросила мужа прекратить эту практику.

20 июня Дональд Трамп подписал указ, который позволил не разлучать семьи нелегальных мигрантов на южной границе.