21 июня 2018, четверг

Журнал Time отреагировал на резонансную практику разделения семей мигрантов, поместив Трампа с ребенком на обложку

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Новая обложка Time: ребенок является одним из тех, кого разлучили с мамой на границе
@TIME

Новая обложка Time: ребенок является одним из тех, кого разлучили с мамой на границе

Журнал Time проиллюстрировал свою новую обложку темой, которая всколыхнула США и вызвала критику большинства правозащитных организаций, - практикой разделения родителей и детей нелегальных мигрантов, которые пересекли американскую границу.

На коллаже нновой обложки размещены два человека: высокая фигура Трампа тяготеет над рыдающим ребенком. Девочка с иллюстрации является реальным человеком из числа тех, кого разлучили пограничники с родителями. Это 2-летняя девочка из Гондураса. Ее заметил лауреат Пулитцеровской премии фотограф Джон Мур в Макаллен, штат Техас, когда ее маму задерживали.

"Добро пожаловать в Америку" - дополнена иллюстрация подписью.

Напомним, в США разгорелся масштабный скандал вокруг жесткой практики развода семей нелегальных мигрантов, которую американские власти применяют в течение последнего года из-за политики Администрации президента Дональда Трампа. Американские власти не могут задерживать детей нелегальных мигрантов, которые незаконно проникли на территорию страны. Дети переходят на попечение Департамента здравоохранения и социальных служб.

Из-за политики "нулевой толерантности", объявленной генеральным прокурором США Джеффом Сешнс, на границе Мексики с США 1995 детей разлучили с родителями с 19 апреля по 31 мая.

Подобную практику раскритиковала первая леди США Мелания Трамп.

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