Журнал Time отреагировал на резонансную практику разделения семей мигрантов, поместив Трампа с ребенком на обложку

Журнал Time проиллюстрировал свою новую обложку темой, которая всколыхнула США и вызвала критику большинства правозащитных организаций, - практикой разделения родителей и детей нелегальных мигрантов, которые пересекли американскую границу.

На коллаже нновой обложки размещены два человека: высокая фигура Трампа тяготеет над рыдающим ребенком. Девочка с иллюстрации является реальным человеком из числа тех, кого разлучили пограничники с родителями. Это 2-летняя девочка из Гондураса. Ее заметил лауреат Пулитцеровской премии фотограф Джон Мур в Макаллен, штат Техас, когда ее маму задерживали.

"Добро пожаловать в Америку" - дополнена иллюстрация подписью.

TIME's new cover: A reckoning after Trump's border separation policy: What kind of country are we? https://t.co/U4Uf8bffoR pic.twitter.com/sBCMdHuPGc