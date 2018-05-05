США решили выслать 57 тысяч мигрантов из Гондураса

Беженцы из Гондураса прожили в США почти 20 лет

Администрация президента США Дональда Трампа сообщает о том, что с 2020 года для граждан Гондураса будет отменен статус временно защищенных лиц, который действовал после урагана Митч в 1999 году.

Об этом передает Reuters.

Правительство Гондурасо заявило, что "глубоко сожалеет" о решении Белого дома и сообщает, что под угрозой депортации из США окажутся более 57 тысяч человек.

"В государстве не существует условий для репатриации десятков тысяч людей, которые прожили в США в течение 20 лет, их повторная интеграция в жизнь страны будет непростой", - заявил посол Гондураса в США Марлон Тобар.

Ранее сообщалось, что группа, состоящая из около 200 мигрантов из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора, застряла на мексиканско-американской границе неподалеку от Сан-Диего.