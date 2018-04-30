Сотни беженцев застряли на границе Мексики и США

Группа, состоящая из около 200 мигрантов из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора, застряла на мексиканско-американской границе неподалеку от Сан-Диего, сообщает New York Times.

Группа, собранная организацией Люди без границ, собралась в Мексике 25 марта и выдвинулась к США на поезде, автобусе и пешком. Мигранты проделали путь длиной в 3200 км. Беженцы, многие из которых с детьми, просят в США политического укрытия из-за насилия в своих странах.

Американские пограничники сказали, что пункт пропуска Сан-Исидро переполнен, и они не успевают проверять документы. Однако представители группы мигрантов заявили, что пока что пограничники не пропустили ни одного человека.

"Сложно поверить, что мы можем построить базу в Ираке за неделю, но не можем проверить 200 беженцев," - сказала адвокат, представляющая интересы группы мигрантов.

Президент Дональд Трамп ранее назвал группу угрозой безопасности США. Одним из его предвыборных обещаний было строительство стены на мексиканско-американской границе.