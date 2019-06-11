США направили Лондону официальный запрос на экстрадицию Ассанжа — CNN Сегодня, 09:44 Цей матеріал також доступний українською Henry Nicholls/Reuters Ассанжа арестовали в апреле Henry Nicholls/Reuters

Власти США направили в Великобританию официальный запрос об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, пишет CNN со ссылкой на американского чиновника.

«Соединенные Штаты подали официальный запрос в Соединенное Королевство об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа», — отметил собеседник издания.



Другие детали не сообщаются.

11 апреля британские полицейские арестовали в Лондоне основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Скотленд-Ярд пояснил, что Ассанж был арестован в Лондоне по запросу США.Министерство юстиции США заявило, что он обвиняется в преступном сговорес целью незаконного проникновения в компьютерные системы Пентагона.

Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанж был лишен убежищаза нарушение международных конвенций и агрессивное поведение.

Джулиан Ассанж — австралийский журналист, основавший в 2006 году организацию WikiLeaks. На ее сайте размещены секретные документы и материалы, изобличающие различных мировых лидеров.

В 2010 году шведские правоохранительные органы обвинили Ассанжа в сексуальных домогательствах и изнасиловании и обратились к Великобритании с требованием об экстрадиции. В 2012 году британский суд постановил арестовать и выдать Ассанжа Стокгольму. Тогда основатель WikiLeaks укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, получил убежище и не покидал его территорию в течение последних семи лет.

Сам Ассанж считает, что Швеция намерена выдать его США, где ему грозит пожизненное заключение за публикацию в WikiLeaks секретных документов.