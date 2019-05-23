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Дело Ассанжа: США предъявили обвинения основателю WikiLeaks еще по 17 пунктам

Вчера, 23:23
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Дело Ассанжа: США предъявили обвинения основателю WikiLeaks еще по 17 пунктам - фото

REUTERS/Peter Nicholls

Джулиан Ассанж

Минюст США выдвинул 17 новых обвинений против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Об этом сообщает ВВС.

Ассанж был обвинен в соответствии с Законом о шпионаже за «незаконное получение» и раскрытие информации о национальной обороне.

11 апреля британские полицейские арестовали в Лондоне основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Скотленд-Ярд пояснил, что Ассанж был арестован в Лондоне по запросу США. Министерство юстиции США заявило, что он обвиняется в преступном сговоре с целью незаконного проникновения в компьютерные системы Пентагона.

Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанж был лишен убежища за нарушение международных конвенций и агрессивное поведение.

Джулиан Ассанж — австралийский журналист, основавший в 2006 году организацию WikiLeaks. На ее сайте размещены секретные документы и материалы, изобличающие различных мировых лидеров.

В 2010 году шведские правоохранительные органы обвинили Ассанжа в сексуальных домогательствах и изнасиловании и обратились к Великобритании с требованием об экстрадиции. В 2012 году британский суд постановил арестовать и выдать Ассанжа Стокгольму. Тогда основатель WikiLeaks укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, получил убежище и не покидал его территорию в течение последних семи лет.

Сам Ассанж считает, что Швеция намерена выдать его США, где ему грозит пожизненное заключение за публикацию в WikiLeaks секретных документов.

Теги:   США Джулиан Ассанж

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