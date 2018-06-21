США передали Турции первый истребитель F-35

В четверг, 21 июня, США официально передали военно-воздушным силам Турции первый истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35А, несмотря на протесты со стороны Конгресса.
Как сообщает Анадолу, церемония выкатки первого самолета состоялась на предприятии американской компании Lockheed Martin в городе Форт-Уэрт, штат Техас.
Переданный для нужд ВВС Турции истребитель F-35 (бортовой номер 18-0001) будет дислоцирован на авиабазе Люк в Аризоне, где его задействуют для подготовки пилотов.
Турецкая армия планирует принять на вооружение 100 многоцелевых истребителей пятого поколения F-35. Контракт по первой партии из 30 самолетов уже подписан.
В программе приобретения американских истребителей, кроме Турции, участвуют такие страны-партнеры, как Великобритания, Италия, Нидерланды, Канада, Австралия, Норвегия и Дания.
Напомним, что Сенат США одобрил законопроект, который предусматривает запрет на продажу Турции истребителей F-35 из-за договоренностей Анкары с Россией о поставках систем противовоздушной обороны С-400.
В июле 2017 года Москва и Анкара достигли договоренности по закупке российских ЗРК С-400, сумма сделки составляет $2,5 млрд.
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