США передали Турции первый истребитель F-35

В четверг, 21 июня, США официально передали военно-воздушным силам Турции первый истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35А, несмотря на протесты со стороны Конгресса.

Как сообщает Анадолу, церемония выкатки первого самолета состоялась на предприятии американской компании Lockheed Martin в городе Форт-Уэрт, штат Техас.

Переданный для нужд ВВС Турции истребитель F-35 (бортовой номер 18-0001) будет дислоцирован на авиабазе Люк в Аризоне, где его задействуют для подготовки пилотов.

Турецкая армия планирует принять на вооружение 100 многоцелевых истребителей пятого поколения F-35. Контракт по первой партии из 30 самолетов уже подписан.

В программе приобретения американских истребителей, кроме Турции, участвуют такие страны-партнеры, как Великобритания, Италия, Нидерланды, Канада, Австралия, Норвегия и Дания.

Напомним, что Сенат США одобрил законопроект, который предусматривает запрет на продажу Турции истребителей F-35 из-за договоренностей Анкары с Россией о поставках систем противовоздушной обороны С-400.

В июле 2017 года Москва и Анкара достигли договоренности по закупке российских ЗРК С-400, сумма сделки составляет $2,5 млрд.