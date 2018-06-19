19 июня 2018, вторник

Сенат США одобрил запрет на продажу Турции истребителей F-35 из-за договоренностей Анкары с Россией

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Турция была готова закупить 100 американских истребителей
Фото: securityaffairs.co

Турция была готова закупить 100 американских истребителей

Сенат США одобрил законопроект, который предусматривает запрет на продажу Турции истребителей F-35 из-за договоренностей Анкары с Россией о поставках систем противовоздушной обороны С-400.

Как сообщает Радио Свобода, ранее палата представителей одобрила свою версию закона. Эти два документа должны быть согласованы между собой, прежде чем попасть на подпись к американскому президенту Дональду Трампу.

Отмечается, что в программе приобретения американских истребителей Турция является одной из стран-партнеров. Анкара планировала купить 100 истребителей.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео предостерег своего турецкого коллегу относительно приобретения российской ракетной системы "земля-воздух". Он напомнил, что Анкара может столкнуться с санкциями в случае покупки С-400.

В свою очередь, Турция и Россия договорились о сокращении сроков поставки российских ЗРК С-400.

Переговоры о закупке Турцией (является членом НАТО) российских ЗРК С-400 велись с 2016 года. В июле 2017 года Москва и Анкара достигли договоренности по этой сделке, сумма которой составляет $2,5 млрд.

Планы закупить российские ЗРК вызвали беспокойство со стороны США. В свою очередь, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что не усматривает причин для обеспокоенности со стороны Вашингтона в связи с переговорами Анкары и Москвы. Он также рассказал, что оплата по контракту уже состоялась, но суммы не называл.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове