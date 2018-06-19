Сенат США одобрил запрет на продажу Турции истребителей F-35 из-за договоренностей Анкары с Россией

Сенат США одобрил законопроект, который предусматривает запрет на продажу Турции истребителей F-35 из-за договоренностей Анкары с Россией о поставках систем противовоздушной обороны С-400.

Как сообщает Радио Свобода, ранее палата представителей одобрила свою версию закона. Эти два документа должны быть согласованы между собой, прежде чем попасть на подпись к американскому президенту Дональду Трампу.

Отмечается, что в программе приобретения американских истребителей Турция является одной из стран-партнеров. Анкара планировала купить 100 истребителей.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео предостерег своего турецкого коллегу относительно приобретения российской ракетной системы "земля-воздух". Он напомнил, что Анкара может столкнуться с санкциями в случае покупки С-400.

В свою очередь, Турция и Россия договорились о сокращении сроков поставки российских ЗРК С-400.

Переговоры о закупке Турцией (является членом НАТО) российских ЗРК С-400 велись с 2016 года. В июле 2017 года Москва и Анкара достигли договоренности по этой сделке, сумма которой составляет $2,5 млрд.

Планы закупить российские ЗРК вызвали беспокойство со стороны США. В свою очередь, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что не усматривает причин для обеспокоенности со стороны Вашингтона в связи с переговорами Анкары и Москвы. Он также рассказал, что оплата по контракту уже состоялась, но суммы не называл.