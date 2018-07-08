США не собираются признавать Крым российским - Волкер

Соединенные Штаты не станут признавать аннексию Крыма. СМИ поспешили с выводами, распространяя такую информацию.

Об этом сообщил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью телеканалу Ost West.

"Я думаю, что американские медиа поспешили с историей о возможности признания аннексии Крыма. Белый дом высказался в дальнейшем очень ясно – советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс прояснили, что США не планируют признавать российскую аннексию Крыма. Так и следует понимать американскую позицию", - сказал Курт Волкер.

Он добавил, что США очень поддерживали Украину в вопросе мира, особенно в районах боевых действий. И Украина об этом знает.

"И я думаю, что администрация (а уже полтора года это администрация Трампа) демонстрировала последовательный подход в этом вопросе", - заверил представитель Госдепартамента США.

Напомним, в июне СМИ сообщили, что Трамп назвал Крым российским, "так как живущие там люди говорят на русском языке". 16 июля Трамп собирается встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки, и многие опасаются, что он может признать Крым российским.

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