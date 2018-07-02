"Все, кроме Крыма". В Кремле очертили круг тем на встрече между Трампом и Путиным

Трамп и Путин встретятся в Хельсинки 16 июля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин во время запланированной встречи с президентом США Дональдом Трампом готов к поиску компромиссов "по всем вопросам", кроме статуса Крыма.

Россия аннексировала украинский полуостров Крым в 2014 году. Мировое сообщество признало аннексию незаконной и продолжает рассматривать Крым как часть Украины.

"Президент России неоднократно заявлял и разъяснял своим собеседникам, что на повестке дня такого вопроса, как Крым, быть не может и не будет никогда... Все остальные вопросы - это вопросы консенсуса, вопросы для обсуждений и для поиска возможных точек соприкосновения", - цитирует ТАСС заявление представителя Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что позиции Москвы и Вашингтона по достаточно многим вопросам диаметральным образом расходятся.

Напомним, что в Хельсинки 16 июля состоится саммит между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

Ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп в ходе саммита G7 в Канаде заявил другим мировым лидерам, что считает Крым российским.

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Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отказалась подтверждать или опровергать слова Трампа.

В МИД Украины заявили, что официальный Киев на сплетни не реагирует.