"Все, кроме Крыма". В Кремле очертили круг тем на встрече между Трампом и Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин во время запланированной встречи с президентом США Дональдом Трампом готов к поиску компромиссов "по всем вопросам", кроме статуса Крыма.
Россия аннексировала украинский полуостров Крым в 2014 году. Мировое сообщество признало аннексию незаконной и продолжает рассматривать Крым как часть Украины.
"Президент России неоднократно заявлял и разъяснял своим собеседникам, что на повестке дня такого вопроса, как Крым, быть не может и не будет никогда... Все остальные вопросы - это вопросы консенсуса, вопросы для обсуждений и для поиска возможных точек соприкосновения", - цитирует ТАСС заявление представителя Кремля.
При этом Песков подчеркнул, что позиции Москвы и Вашингтона по достаточно многим вопросам диаметральным образом расходятся.
Напомним, что в Хельсинки 16 июля состоится саммит между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.
Ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп в ходе саммита G7 в Канаде заявил другим мировым лидерам, что считает Крым российским.
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В МИД Украины заявили, что официальный Киев на сплетни не реагирует.
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