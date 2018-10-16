США ликвидировали 60 исламистов Аш-Шабаб

В результате недавнего удара американской авиации в Сомали были убиты около 60 сомалийских исламистов из группировки Аш-Шабаб.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление американских военных.

Отмечается, что авиаудар по позициям боевиков возле населенного пункта Харардере был нанесен на прошлой неделе.

Это крупнейший авианалет против группировки Аш-Шабаб за последний год. В ноябре 2017 года более 100 боевиков Аш-Шабаб были ликвидированы во время воздушного удара США.

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Базирующаяся в Сомали радикальная исламистская группировка Аш-Шабаб имеет тесные связи с террористической организацией Аль-Каида, и ведет вооруженную борьбу против центрального правительства страны, препятствуя гуманитарной деятельности ООН.

Боевики были вытеснены из Могадишо миротворческими войсками Африканского Союза еще в 2011 году. Но они так и остались мощной группировкой в Сомали, совершая регулярные нападения, пытаясь свергнуть поддерживаемое Западом правительство.