В Сомали двое смертников устроили теракт, 16 погибших

Теракты были совершены за день до первой годовщины подрыва грузовика в Сомали

В городе Байдоа на юго-западе Сомали в результате теракта, устроенного двумя терористами-смертниками, погибли 16 человек. Об этом сообщает AFP.

Также сообщается о 20 раненых.

По словам свидетелей, смертники подорвали себя с разницей в несколько минут.

Отмечается, что два взрыва были направлены против ресторана и кафе. При первом взрыве погибли семь человек, а во втором взрыве – девять.

"Все жертвы были мирными жителями, а число погибших может увеличиться в любое время из-за раненых", – сообщил сотрудник полиции.

По информации издания, данные теракты были совершены за день до первой годовщины подрыва грузовика в Сомали, в результате которого было убито более 500 человек. Тогда в теракте обвинили исламистскую группировку Аль-Шабааб.

Шабааб является партнером Аль-Каиды и борется за свержение международного правительства Сомали в Могадишо.

Шаабаб был вытеснен из столицы войсками Африканского союза в 2011 году, однако все же контролирует некоторые деревни и совершает нападения на правительственные, военные и гражданские объекты.