В Сомали двое смертников устроили теракт, 16 погибших

В городе Байдоа на юго-западе Сомали в результате теракта, устроенного двумя терористами-смертниками, погибли 16 человек. Об этом сообщает AFP.
Также сообщается о 20 раненых.
По словам свидетелей, смертники подорвали себя с разницей в несколько минут.
Отмечается, что два взрыва были направлены против ресторана и кафе. При первом взрыве погибли семь человек, а во втором взрыве – девять.
"Все жертвы были мирными жителями, а число погибших может увеличиться в любое время из-за раненых", – сообщил сотрудник полиции.
По информации издания, данные теракты были совершены за день до первой годовщины подрыва грузовика в Сомали, в результате которого было убито более 500 человек. Тогда в теракте обвинили исламистскую группировку Аль-Шабааб.
Шабааб является партнером Аль-Каиды и борется за свержение международного правительства Сомали в Могадишо.
Шаабаб был вытеснен из столицы войсками Африканского союза в 2011 году, однако все же контролирует некоторые деревни и совершает нападения на правительственные, военные и гражданские объекты.
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